Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину тяжело конкурировать с молодыми игроками в НХЛ. Россиянин не забивает на протяжении 16 матчей подряд в НХЛ – это его личный антирекорд. Всего в нынешнем сезоне 41-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 21 игре.

«В НХЛ очень много молодых талантливых игроков, которые очень быстро принимают решения, здорово бегут. Конечно, Овечкину уже тяжело конкурировать. Но всё равно хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки, забросил оставшиеся шайбы, может, где‑то партнёры на него сыграли. Надеюсь, он сможет подтянуть свои кондиции, время ещё есть. Хотелось бы, чтобы он закончил со всеми рекордами. Ну, а что поделать — возраст», — цитирует Щитова «Матч ТВ».