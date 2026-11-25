«Решили нас расчленить». Кожевников раскритиковал ИИХФ за решение обжаловать допуск России
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал русофобией решение Международной федерации хоккея обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян в Федеральном суде Швейцарии.
«Они всеми способами пытаются показать свои принципы. Но суд и Международный олимпийский комитет должны жёстко отреагировать на это, потому что решение о допуске россиян уже вынесено. Но они этого не хотят и будут бороться. Русофобия страшная, они решили нас расчленить и будут за это стоять. И они будут всё время принимать нехорошие решения и вонять», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Дюссельдорфе и Мангейме, Германия, в мае 2027 года.
Материалы по теме