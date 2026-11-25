Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что пока не принял решения о своём будущем.

«Не думаю, что сейчас мне нужно что-то объяснять. И так понятно, как много для меня значат эта команда и этот город. Надеюсь, всё сложится именно так, как я хочу. В моём возрасте главное – понять, как долго я ещё хочу играть, вот и всё. Когда ты сам находишься внутри процесса, порой бывает непросто всё это взвесить. Стараюсь сосредоточиться на игре, а не на подобных размышлениях. Хотя понимаю, что интерес к этой теме большой. Всё может решиться через месяц, а может – в конце сезона. Пока мне нечего добавить. Когда придёт время – тогда и решим. Но до этого момента мы ещё не дошли», — приводит слова Кросби Post-Gazette.

У 39-летнего канадского форварда в конце этого сезона завершается контракт с клубом с зарплатой 8,7 млн в год.