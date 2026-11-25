Фетисов рассказал, при каком условии у России будут проблемы в споре с ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что у сборной России могут возникнуть проблемы после того, как Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила обжаловать допуск россиян на международные турниры. Сегодня, 25 ноября, ИИХФ объявила, что обжалует решение CAS в Федеральном суде Швейцарии из-за связи арбитров, которые выносили решение о допуске с Россией.

«А что оставалось ждать от международной федерации? Если будет прослеживаться связь с Россией у тех арбитров, значит, у нас будут большие проблемы. Если нет, это другая история», – цитирует Фетисова ТАСС.

По утверждению ИИХФ двое из трёх судей, выносивших вердикт по делу, имели нераскрытые деловые связи с Россией.