Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов рассказал, как в команде отреагировали на приход Никиты Гусева.

– Как в команде в принципе отреагировали на приход Гусева? Потому что в медиа первой реакцией было, что такое очень маловероятно.

– Все понимают, насколько Никита большой игрок для лиги и для хоккея, и для нас это тоже было большое событие. Все прекрасно понимают, что это большой шанс научиться многому у таких людей. Тем более в команде много опытных игроков, у нас все прислушиваются и к Никите, и к Диме Кагарлицкому, и к Саше Хохлачёву, и к Пете Хохрякову, когда они в раздевалке что-то рассказывают, подсказывают, все впитывают эти моменты. Гусев очень много привнёс в нашу команду и в хоккейном плане, и в плане коллектива. Коллектив у нас отличный, это много значит для нас, — цитирует Гуськова сайт КХЛ.