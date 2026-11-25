Рыбин: «Шанхаю» есть смысл подписать Плотникова, для игрока это было бы хорошо

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин заявил, что возможный переход форварда СКА Сергея Плотникова в «Шанхайские Драконы» был бы полезен для хоккеиста.

– Были слухи о переходе Сергея Плотникова из СКА в «Шанхай».

– Им есть смысл подписать Плотникова. Его агент говорил, что семья, школы и детские сады по ходу сезона тяжело поменять. Для самого Сергея это было бы хорошо. С другой стороны, он не дешёвый игрок. Насколько «Шанхай» способен удовлетворить его финансовые запросы, это уже другой вопрос. Но, конечно, «Шанхаю» он помог бы, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Плотников сыграл 24 матча, где набрал 17 (9+8) очков.