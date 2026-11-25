Черкас: удивительно, что Кейн выбрал «Сибирь», с другой стороны, здорово, что не побоялся

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе канадского нападающего Эвандера Кейна в «Сибирь».

«Я положительно отношусь к этому переходу. Появление в лиге качественных легионеров, которые пусть и завершают карьеру, это и передача опыта, и передача каких-то технических действий для молодых игроков. Да и вообще для имиджа КХЛ это важно.

Удивительно, что он выбрал «Сибирь». С другой стороны, здорово, что человек не побоялся поехать в команду, которая борется за плей-офф. Я считаю, это хорошо», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 31 (13+18) очко в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.