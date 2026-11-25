Вадим Шипачёв назвал двух хоккеистов «Салавата Юлаева», кто готов к игре в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв заявил, что хоккеисты уфимского клуба Никита Щербаков и Александр Жаровский готовы к игре в НХЛ.

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— Кто-то вас «шнуровал» из молодых?

— И Жарик [Жаровский], и Щербак [