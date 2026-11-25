Крикунов: как сказал Сергей Фёдоров, Овечкин совершает подвиг, играя в таком возрасте

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о безголевой серии форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин не забивает на протяжении 16 матчей подряд в НХЛ – это его личный антирекорд.

«Как сказал Сергей Фёдоров, Овечкин совершает подвиг, играя в таком возрасте. Сергей сам играл примерно в этом же возрасте, поэтому знает, насколько это тяжело. Но ничего, Саша ещё обязательно забьёт», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Всего в нынешнем сезоне 41-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 21 игре. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 930 заброшенных шайб.