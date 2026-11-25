Швейцарский суд пока не получил апелляцию от ИИХФ на решение CAS по России

Федеральный суд Швейцарии пока не получал апелляцию от Международной федерации хоккея (ИИХФ) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские команды до соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«На сегодняшний день в Федеральный верховный суд Швейцарии не поступало апелляций по теме, связанной с заявлением ИИХФ обжаловать решение CAS», — сообщил собеседник.

Ранее стало известно, что ИИХФ обжалует решение CAS по допуску россиян на международные турниры в суде в Швейцарии. Подача апелляции основана на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров в составе арбитражного суда. О своём решении ИИХФ объявила во время проходящего сейчас заседания совета организации.