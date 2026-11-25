Черкас: если бы «Ак Барс» сделал трансферы раньше, не находился бы сейчас внизу таблицы

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о выступлении «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Я летом говорил, что трансферная политика в «Ак Барсе» была неубедительной. Её по сути практически и не было. Потому естественно, что команда столкнулась с определёнными сложностями и сейчас пытается наверстать.

Мы видим, что Казань начала приобретать игроков. Подписали Дадонова, вернули Сафонова. Если бы эти вещи были сделаны раньше, думаю, «Ак Барс» бы сейчас не находился в таком положении. Уверен. Трансферная политика сейчас продолжится, ещё есть хромающие позиции, которые надо укреплять», — цитирует Черкаса Vprognoze.

«Ак Барс» с 31 очком занимает восьмое место в таблице Востока.