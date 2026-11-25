«Торонто Мэйпл Лифс» перевёл российского вратаря Артура Ахтямова в основной состав из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В текущем сезоне 25-летний Ахтямов провёл девять матчей за «Торонто Марлис» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 88,6% бросков. В нынешнем сезоне Артур Ахтямов за «Торонто Мэйпл Лифс» ещё не выступал.

Ближайший матч Национальной хоккейной лиги «Мэйпл Лифс» проведут с «Бостон Брюинз» в ночь на 27 ноября. Канадский клуб с 21 очком располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.