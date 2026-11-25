Нападающий Евгений Кузнецов поздравил «Салават Юлаев» с 65-летием. Ранее форвард выступал в составе уфимского клуба.

«От всей души поздравляю хоккейный клуб «Салават Юлаев» с юбилеем. С гордостью говорю всем, что я был частью этого великого клуба. Большая история, фантастические болельщики, город живёт хоккеем. Уверен, что для республики хоккей – это национальное достояние.

Тот самый гол за три секунды… Я много забивал, в том числе и в НХЛ. Выигрывал Кубок Стэнли. Но те эмоции с «Автомобилистом». Мне кажется, все с ума сошли. Я такого вообще не испытывал никогда.

Спасибо, «Салават Юлаев», низкий поклон болельщикам! С юбилеем», – написал Кузнецов в своём телеграм-канале.