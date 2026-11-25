Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Барыса» в Астане.

«Сегодня во втором периоде мы не делали то, что мы должны были делать. Был ряд грубых ошибок, которыми и воспользовался соперник. В третьем периоде мы уже не смогли реализовать свои моменты», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В следующем матче «Северсталь» 27 ноября примет на своём льду «Сибирь».