Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о возвращении форвардов Александра Баркова и Брэда Маршана в состав «пантер».

«Они оба в составе, так что мы в предвкушении. Отчасти это волнение перед неизвестностью. Мы понятия не имеем, как будем выглядеть с обоими этими парнями в составе. Костяк команды не играл вместе (с шестого матча финала Кубка Стэнли — 2025), поэтому есть определённое волнение. В каком-то смысле кажется, что сезон начинается только сегодня», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

«Флорида Пантерз» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провела 24 матча, в которых набрала 29 очков. Подопечные Пола Мориса занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.