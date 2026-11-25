«Федерация нарушает закон». ФХР — об обжаловании решения CAS со стороны ИИХФ

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) выступила с заявлением относительно решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) оспорить в Федеральном верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных до международных соревнований.

«Федерация хоккея России принимает к сведению заявление Международной федерации хоккея (ИИХФ) о намерении обжаловать в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Действия ИИХФ в очередной раз свидетельствуют об отсутствии у неё намерения уважать и исполнять решение международного арбитража и заключённое с Федерацией хоккея России соглашение.

Федерация