Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов назвал возможные сроки возвращения нападающего Александра Радулова в состав ярославского клуба.

— Радулова месяц уже не видим, на сколько он выбыл?

— Пока без Саши. Надеюсь, после перерыва он будет с нами, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Радулов не смог доиграть матч ярославского клуба с «Нефтехимиком» (0:1) 20 октября. 40-летний Радулов в нынешней регулярке сыграл 17 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.

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