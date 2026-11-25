Квартальнов назвал возможные сроки возвращения Радулова в состав «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов назвал возможные сроки возвращения нападающего Александра Радулова в состав ярославского клуба.
— Радулова месяц уже не видим, на сколько он выбыл?
— Пока без Саши. Надеюсь, после перерыва он будет с нами, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Радулов не смог доиграть матч ярославского клуба с «Нефтехимиком» (0:1) 20 октября. 40-летний Радулов в нынешней регулярке сыграл 17 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.
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