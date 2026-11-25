Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар вернулся в состав «лавин» и примет участие в ближайшей игре клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Колорадо».

Макар пропустил три последние игры «Колорадо» после того, как получил травму в игре с «Оттавой Сенаторз».

«Чувствую себя хорошо. Готов играть. Каждый раз, когда возвращаешься после травмы, нужно быть готовым выкладываться на полную. Неважно, сыграю я 30 минут или 15, я сделаю всё, что потребуется команде», — приводит слова Макара FOX Sports.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» примет на своём льду «Монреаль Канадиенс» в ночь на 26 ноября. Матч начнётся в 5:30 мск.