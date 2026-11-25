Лайне заявил, что перенёс операцию на колене и ему предстоит длительное восстановление

28-летний финский нападающий Патрик Лайне заявил, что перенёс операцию на колене и ему предстоит длительное восстановление.

«Недавно я перенёс операцию на колене после травмы, полученной на тренировке. Впереди меня ждёт длительное восстановление, и сейчас я полностью сосредоточен на реабилитации — усердно работаю и двигаюсь вперёд шаг за шагом.

Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и команду врачей за постоянную поддержку, а также всех, кто прислал мне слова ободрения. Я искренне это ценю», — написал Лайне на своей странице в социальной сети.

Форвард пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы мышц кора, сыграв лиш