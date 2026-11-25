Результаты матчей КХЛ на 25 ноября 2026 года

Сегодня, 25 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 25 ноября 2026 года:

«Барыс» – «Северсталь» — 2:1;

«Торпедо» – «Сибирь» — 5:3;

СКА – «Локомотив» — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 29 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург»,