Результаты матчей ВХЛ на 25 ноября 2026 года

Сегодня, 25 ноября, прошли два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 ноября 2026 года:

«Торос» – «Южный Урал» — 4:3 ОТ;

«Молот» – «Магнитка» — 2:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 40 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (40 очков в 28 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.