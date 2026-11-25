Результаты матчей МХЛ на 25 ноября 2026 года

Сегодня, 25 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 ноября 2026 года (время московское):

«Сахалинские Акулы» – Академия СКА — 3:4 Б;

«Амурские Тигры» – «Алмаз» — 4:2;

МХК «Спартак» МАХ – МХК «Динамо» М — 5:6 Б;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — 4:1;

«Академия Михайлова» – «Крылья Советов» — 3:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.