Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер высказался о российском голкипере клуба Сергее Бобровском.

«Я полностью доверяю Бобровскому. «Он великолепный вратарь. Вокруг него сейчас много разговоров, но внутри команды никаких сомнений в нём нет. Мы готовы выпустить его на лёд. Это главное», — приводит слова Хиллера ESPN.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 14 матчах, пропуская в среднем за матч 3,65 гола. На данный момент «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 21 очко. За последние 10 матчей команда потерпела девять поражени