Член Зала хоккейной славы Скотти Боумэн высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Сейчас он получает слишком мало игрового времени, чтобы винить его в том, что команда не побеждает. Команда хорошо начала сезон, но теперь играет на среднем уровне. Хотя у неё состав сильнее. Похоже, нынешняя ситуация не идёт ей на пользу. В конце концов, нужно либо принимать решение, либо отказываться от этой идеи. Я считаю, что Овечкин должен играть. Не знаю, сможет ли он проводить на л