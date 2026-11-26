Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поздравил российского форварда Александра Овечкина с установлением клубного рекорда по результативным передачам. Россиянин записал на свой счёт 763 ассиста и обошёл Бекстрёма по этому показателю в истории «Вашингтона». Поздравление шведского хоккеиста показали на видеокубе во время торжественной церемонии перед матчем с «Филадельфией Флайерз» (7:3).

«Хочу поздравить тебя с тем, что ты стал лучшим ассистентом в истории клуба, обойдя меня. Честно говоря, мне было приятно удерживать этот рекорд пару лет, но было лишь вопросом времени, когда ты его побьёшь. Это вполне заслуженно! Я очень рад за тебя и с теплотой вспоминаю все те годы, что мы провели вместе как партнёры по команде», — сказал Бекстрём.

Бекстрём провёл в составе «Вашингтона» 17 сезонов, но был вынужден завершить карьеру в НХЛ в начале сезона-2023/2024 из-за хронических проблем с левым бедром. Швед стал автором результативных передач при 279 голах Овечкина (30% от общего числа). Это больше, чем у любого другого партнёра по команде.