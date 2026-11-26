Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на безголевую серию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин продлил серию без заброшенных шайб до 17 матчей. Эта серия является антирекордной для Овечкина в НХЛ.

«Овечкин играет в основном составе и отдаёт передачи — в смысле выступает не лучшим образом? Всё нормально. Он играет во второй лиге дивизиона Онтарио? Или играет против лучших хоккеистов мира? Может быть, сейчас Овечкин играет ниже своих возможностей. Это опытный и возрастной хоккеист. Против него играют не любители из Сходни, а лучшие хоккеисты мира. С чего кто-то решил, что Овечкин в 40 с лишним лет должен забрасывать в каждом матче? Он является лидером команды», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

41‑летний форвард последний раз забивал в ворота «Сиэтл Кракен» (3:5) 11 октября. В своём 22‑м сезоне в НХЛ россиянин набрал 7 (1+6) очков.