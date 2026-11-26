Глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл рабочую встречу с главным тренером петербургского СКА Андреем Разиным, сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Андрея Разина. На встрече шла речь о стоящих перед командой задачах в сезоне-2026/2027», — сказано в сообщении «Газпрома».

Напомним, Андрей Разин был назначен главным тренером СКА 18 октября 2026 года. Специалист сменил на посту Игоря Ларионова.

В текущем сезоне армейский клуб сыграл 29 матчей, в которых набрал 30 очков. Клуб с берегов Невы занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.