Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2026 году 80-летия отечественного хоккея, текст документа размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия отечественного хоккея», — говорится в распоряжении президента.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ предоставить предложение о награждении государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти выдающихся спортсменов, тренеров и других лиц, внёсших вклад в развитие отечественного хоккея.

Также в документе отмечается, что Минспорта РФ предоставит грант в размере 50 млн рублей Федерации хоккея России на обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия хоккея.