Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру московского «Динамо» после ухода главного тренера Леонида Тамбиева.

— Я читаю прессу, и там пишут, что после увольнения Леонида Тамбиева в команде всё хорошо, она одерживает одну победу за другой и уже поднялась к середине кубковой восьмёрки Запада.

На мой взгляд, это крайне поспешная оценка. Да, сейчас идёт эмоциональный подъём внутри команды, такое часто бывает, когда уходит непопулярный тренер. Но есть вопрос: затянется ли этот подъём? Или, когда схлынут эмоции, всё вернётся к прежней ситуации, когда «Динамо» уже не рассматривается как реальный претендент на Кубок Гагарина?

— Ваш ответ?

— Если говорить объективно, топтание на месте, которое происходит уже несколько лет, продолжается. Тот кризис, в котором было «Динамо» в середине осени, совсем рядом, фундаментальные причины пока не устранены.

Сейчас внутри клуба нужен тщательный анализ — ошибок с назначением штаба Тамбиева, с летней селекцией. Если он произойдёт, то команда пойдёт вперёд.

— Как вы оцените тамбиевский этап в истории «Динамо»?

— Не надо всё рисовать че