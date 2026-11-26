Защитник СКА Алексей Маклюков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером армейцев Андреем Разиным.

– После прихода Андрея Разина в СКА мы спрашивали игроков, как он ведёт себя в раздевалке. Нам всегда говорили, что он спокоен. Так ли он спокоен сейчас? Или уже больше эмоционирует?

– Ну конечно. Он человек эмоциональный, бывает, где-то и… Но он тренер, мы не можем это оспаривать. Как он считает нужным себя вести, так он и делает, лишь бы это приносило пользу команде.

– Вам как человеку, который с Разиным многое прошёл, легче, чем партнёрам, с ним взаимодействовать?

– Да мы особо не взаимодействуем. У нас, так скажем, классические отношения тренер — игрок, никаких поблажек у меня нет, я такой же, как и все. Просто изначально в плане тактики мне было чуть легче, потому что я знал чуть больше, это логично. А так он со всеми общается на равных, – цитирует Маклюкова «Спорт день за днём».