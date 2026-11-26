Сушинский: всё стало на свои места, «Авангард» на том месте, где должен быть

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о последних результатах омского «Авангарда». «Ястребы» одержали шесть побед подряд и занимают второе место в таблице Востока.

«Меня это совсем не удивляет. Команда сейчас идёт второй на Востоке, это нормально. Я уже говорил, что они своё наберут, команда хорошая. На старте сезона были травмы и всё остальное, скомкано было. А сейчас всё стало на свои места, и «Авангард» на том месте, где должен быть.

Становится конкурентом «Металлурга» на Востоке? Он всегда был. Не сейчас становится, а всегда был, есть и будет», — приводит слова Сушинского LiveResult.