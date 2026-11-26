Пресс-служба Зала хоккейной славы сообщила об изменениях в составе отборочного комитета. В него вошёл обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» Здено Хара, который заменил Игоря Ларионова. Отмечается, что у Ларионова истёк максимальный 15-летний срок полномочий в отборочном комитете.

«Регулярное привлечение новых людей — это одна из причин, делающих отборочный комитет таким сильным. Здено привнесёт взгляд игрока, глубокое уважение к игре и глобальный кругозор, что обогатит наши обсуждения. Мы рады приветствовать его в комитете. Мы также хотели бы выразить нашу признательность и благодарность Игорю Ларионову за его выдающийся вклад за последние 15 лет», — заявил председатель Зала хоккейной славы Майк Гартнер.

За 24-летнюю карьеру в НХЛ Хара 14 сезонов был капитаном клуба «Бостон Брюинз», приведя команду к победе в Кубке Стэнли в 2011 году, а также завоевал «Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ в 2009 году.