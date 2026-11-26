Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о подробностях ухода финского хоккеиста Теэму Хартикайнена из уфимского «Салавата Юлаева» в 2022 году, отметив, что игрок подвергся травле.

«Хартикайнен. Мы с ним были хорошо знакомы, он подошёл ко мне и сказал, что ему и его родителям не дают жить, что прямо буквально к дому подъезжают. И такая травля началась. Он говорил мне это со слезами на глазах. Он молодой ещё парень достаточно. Им было комфортно у нас. У них уже была какая‑то личная жизнь. Они полюбили историю, команду. Болельщики их очень любили. И потом они же понимали, что таких возможностей, как у нас, у них особо уже не будет.

Потом он играл в швейцарском клубе и немножко затерялся. А так он мог играть в хорошей команде с перспективами на чемпионство», — приводит слова Хабирова «Матч ТВ».