Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин объяснил, почему сомневается, что нападающий Евгений Кузнецов найдёт себе новую команду до конца года.

«Шуми Бабаев молодец, правильно занимается пиаром, всё правильно делает. Но я сейчас не особо вижу команды, которые могли бы подписать Кузнецова. Сейчас его активно сватают в Уфу, но он уже там был, вряд ли его возьмут ещё раз. Какой смысл брать хоккеиста такого возраста?

Он был в «Сибири», но там, объективно говоря, не получилось. С «Трактором», как мы понимаем, уже точно ничего не будет. «Сочи» его точно не подпишет, «Лада», я уверен, тоже. Нижнекамский «Нефтехимик» уже заявил, что места для него нет. Летом такой вариант ещё рассматривался, но сейчас он им объективно не нужен. «Амур» тоже отказался. Владивосток? Сомнительная история.

Кузнецов всё равно важен для лиги, все любят его шутки и так далее. Но здесь уже нужно давать результат, а результата объективно пока нет. Когда его подписывали, ожидали увидеть мощного центрального нападающего с таким именем и багажом мастерства, но мы видели, что реализовать этот потенциал совершенно не получилось. Были в том числе глупые удаления, которыми он подводил команду. К сожалению, несмотря на весь его талант и багаж