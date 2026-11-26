Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о переходе канадского нападающего Эвандера Кейна в «Сибирь».

«Очень интересно. У него была такая длинная, хорошая карьера в НХЛ. Думаю, что это большой плюс для всей лиги, для всей КХЛ, а не только для «Сибири». Посмотрим, как он проявит себя в России», — приводит слова Мироманова Vprognoze.

За 16 лет в Национальной хоккейной лиге канадец сыграл в 1001 встрече, забросил 339 шайб и сделал 309 голевых передач. В 97 матчах плей-офф он набрал 55 (32+23) очков. В составе «Эдмонтон Ойлерз» форвард дважды играл в финалах Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. В составе сборной Канады нападающий выступал на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов.