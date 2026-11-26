Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков отметил плотный хоккей в исполнении минского «Динамо» за счёт большого количества североамериканцев в составе.

«Сильная команда, много североамериканцев, и это чувствуется, у них немного такой жёсткий, плотный и силовой хоккей, где нам непросто. У нас не такая габаритная команда, нам не нужно с ними бодаться, а брать своей скоростью.

Сложно сказать, чего не хватило [для победы], были отличные моменты, чтобы завершить [матч в свою пользу]», — цитирует Сучкова ТАСС.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.