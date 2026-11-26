Защитник «Нью-Джерси» Диллон дисквалифицирован на четыре матча НХЛ за удар в голову

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Бренден Диллон дисквалифицирован на четыре матча без сохранения заработной платы за удар в голову защитника «Коламбус Блю Джекетс» Дентона Матейчука. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на Департамент безопасности игроков НХЛ.

В первом периоде игры Диллон сбил защитника соперника, ударив его в голову. За это хоккеиста «Дэвилз» удалили до конца матча.

Отмечается, что в соответствии с условиями Коллективного соглашения и исходя из его кэпхита Диллон потеряет $ 82 тыс. Эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.