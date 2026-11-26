Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победной гостевой игре со «Спартаком» (5:1).

«Не думаю, что счёт прям по игре. Мы удачно сегодня забили голы, игра могла сложиться совершенно по другому сценарию. Здесь есть и позитивный момент, что в такой игре тоже нужно уметь найти моменты для реализации, а с другой – это не должно вводить в заблуждение. Это и отличает большую команду от обычной.

Не реализовали большинство? Можно сказать, что это хоккей, мы не первые сегодня так сыграли, периодически такое случается. Сегодня нас скорее игра затащила за собой, мы не были с самого начала заряжены. Дождались моментов и забили там, где «Спартак», наверное, не ожидал, так вся игра и сложилась сегодня. Можно говорить, что так играть нельзя. Но не бывает такого, что раз есть большинство – то сразу будет