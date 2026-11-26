Результаты матчей КХЛ на 26 ноября 2026 года

Сегодня, 26 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 ноября 2026 года:

«Амур» – «Ак Барс» — 3:5;

«Адмирал» – «Авангард» — 4:5 Б;

«Трактор» – «Автомобилист» — 3:2 ОТ;

«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн — 3:4 ОТ;

«Спартак» – ЦСКА — 1:5;

«Сочи» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 45 очков в 30 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.