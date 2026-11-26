Результаты матчей ВХЛ на 26 ноября 2026 года

Сегодня, 26 ноября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 ноября 2026 года:

«Металлург» – ХК «Калуга» — 4:1;

«Сокол» – АКМ — 2:1;

«Омские Крылья» – «Нефтяник» — 2:1;

«Зауралье» – «Барс» — 3:1;

ХК «Тамбов» – «Звезда» — 3:2 Б;

«Буран» – «Динамо» СПб — 6:2;

«Дизель» – «Химик» — 2:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 40 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (40 очков в 28 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.