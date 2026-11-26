Результаты матчей МХЛ на 26 ноября 2026 года

Сегодня, 26 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 26 ноября 2026 года:

«Омские Ястребы» – «Красная Армия» — 2:3 Б;

«Авто» – «Стальные Лисы» — 3:1;

МХК «Молот» – «Спутник» — 3:2 ОТ;

«Ирбис» – «Чайка» — 1:2.

Напомним, «Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет ярославский «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.