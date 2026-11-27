Словацкий хоккейный клуб «Дукла» (Тренчин) сообщил о давлении и угрозах в адрес организации на фоне желания защитника Райана Меркли продолжить карьеру в петербургском СКА.

По заявлению клуба, несколько дней назад игрок уведомил руководство о желании уйти. Впоследствии с «Дуклой» связался неизвестный, звонивший с белорусского номера. Незнакомец отказался представиться, но в его сообщениях неоднократно звучали угрозы и давление на клуб в случае, если игроку не позволят уйти. При этом официальные представители СКА с клубом так и не связались.

Меркли письменно подтвердил, что не заинтересован в продолжении выступлений за «Дуклу». Однако у 26-летнего защитника действует контракт, который не дает права на односторонний уход. В клубе подчеркнули, что создают для игроков условия выше среднего, но ожидают взамен профессионализма и соблюдения договорных обязательств.

«Мы не поддадимся давлению и не потерпим одностороннего нарушения контрактов. Ни один человек не стоит выше клуба», — говорится в официальном заявлении «Дуклы».

В итоге Меркли был немедленно переведен на индивидуальный режим тренировок и отстранен от выступлений за основную команду до дальнейшего уведомления. Тренерский штаб поддержал решение руководства.