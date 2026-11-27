Форвард Адам Эрни подписал контракт со шведским клубом «Регле». 31-летний американец будет выступать за команду до конца текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «Регле».

В прошлом сезоне Эрни провёл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Даллас» и набрал 8 (6+2) очков. Также на его счету одна игра в плей-офф. Год назад он подписывал контракт с «Даллас Старз», но не смог закрепиться в основе команды на длительный срок.

Всего в регулярках лиги у Адама 424 матча и 99 (47+52) очков, в плей-офф — четыре игры. За свою карьеру в НХЛ он также выступал за «Тампу», «Детройт» и «Эдмонтон».