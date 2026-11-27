Расписание матчей КХЛ на 27 ноября 2026 года
Сегодня, 27 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоятся три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 27 ноября 2026 года (время московское):
18:00. «Лада» – «Локомотив»;
19:00. «Северсталь» – «Сибирь»;
19:30. СКА – «Барыс».
На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 45 очков в 30 встречах.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.