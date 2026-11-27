Расписание матчей ВХЛ на 27 ноября 2026 года

Сегодня, 27 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 ноября 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Торос» – «Магнитка»;

17:00. «Молот» – «Челмет»;

17:30. «Ижсталь» – «Южный Урал».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 40 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (40 очков в 28 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.