Расписание матчей МХЛ на 27 ноября 2026 года

Сегодня, 27 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 ноября 2026 года (время московское):

12:00. «Тайфун» – Академия СКА;

16:30. «Белые Медведи» – «Толпар»;

18:30. «Локо» – «СКА-1946»;

19:00. «Красная Машина Юниор» – «Красная Машина Атлант»;

19:00. МХК «Динамо» СПб – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет ярославский «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.