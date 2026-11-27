Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года Валерий Зелепукин рассказал о совместной игре с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сборной России.

«Мы играли в Евротуре, даже выходили с ним в одном звене. У меня за игру в одном матче было четыре передачи, и самое смешное — когда я выводил шайбу из своей зоны, потом ехал меняться, а он, будучи молодым, уже забивал. Я в этот момент уже отдыхал на скамейке. В моей памяти было тоже много талантливых, перспективных игроков, которые не смогли добиться таких высот.

Если бы мне в то время сказали, что он побьёт тот рекорд [Гретцки], я бы и одного процента не дал, что он сможет это сделать. Не то что у него не было перспектив, просто я сам понимал, насколько тяжело это было сделать, даже невозможно. А он это сделал, и это немыслимо было для меня. Можно было спрогнозировать, что он приедет в НХЛ и станет лидером команды, но что он станет лидером мирового хоккея, сказать тяжело было. Но он сам себя сделал, сам этого добился», — цитирует Зелепукина ТАСС.