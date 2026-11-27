Нападающий СКА Василий Глотов рассказал об игре армейского клуба в последних матчах.

– Почему команде не хватает стабильности? Два матча подряд выигрываете, третий пока не можете.

– Работаем над этим. Считаю, что с «Локомотивом» у нас было много хорошего, особенно в третьем периоде. Первый тоже можно занести в актив. Второй решил исход. Из хорошего – до этого после побед проводили матчи очень плохого качества, а сейчас я такого сказать не могу. Второй период был не самый лучший, а в первом и третьем была очень качественная картинка. Нам нужно всё это перенести на 60 минут.

– Игра в неравных составах решила многое. Почему в равных не получалось достичь успеха?

– Сама игра так складывалась, достаточно плотный хоккей.

– Почему долгое время не получается выиграть дома?

– Вопрос качества игры. В прошлой домашней серии мне вообще не понравилось, как мы играли. Сейчас, как мне кажется, наш уровень поднялся. Вопрос в другом – нужно перенести это на долгосрочную картину. Краткосрочные вспышки у нас уже есть. Это трудный процесс, по щелчку такое не происходит. Но даже по тренировкам видно, что всё идёт в лучшую сторону, – сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.