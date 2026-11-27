Нападающий СКА Василий Глотов оценил приход в тренерский штаб армейского клуба Владимира Воробьёва и Евгения Михалкевича.

– Помощники Андрея Разина Владимир Воробьёв и Евгений Михалкевич официально вошли в тренерский штаб. Как это повлияло на команду?

– С их приходом легче и Андрею Владимировичу, и нам. Лавка теперь полноценно выглядит. Для него это помощь, они подсказывают, вместе работают. Нам это тоже помогает – главный тренер не может разделиться на 20 человек.

– Что они уже привнесли?

– Много чего. Что-то одно выделить не могу. Много смотрим видео, изучаем, оттачиваем детали.

– В отсутствие Сергея Плотникова вы являетесь капитаном СКА. Каково это?

– Это большая ответственность – за команду, коллектив. Я должен быть примером на льду и вне его без выходных. Но это приятная ноша, которую нужно уметь нести, – сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.