«Лос-Анджелес» может претендовать на Мэттьюса в случае его ухода из «Торонто»

«Лос-Анджелес Кингз» может стать претендентом на нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, если тот захочет покинуть команду летом. Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на инсайдера Пьера Лебрюна.

«Если «Кингз» всё-таки попадут в плей-офф, то попытаются заполучить суперзвезду в следующее межсезонье. Если появятся какие-либо признаки того, что Остон Мэттьюс захочет уйти из «Торонто» летом, «Лос-Анджелес» будет не против такого варианта», — приводит слова Лебрюна источник.

Контракт 29-летнего Мэттьюса с кэпхитом $ 13,25 млн действует до завершения сезона-2027/2028. В текущем сезоне американец набрал 34 (14+20) очка в 26 играх при показателе полезности «+12».